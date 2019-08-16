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Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. 31 июля в службу [Роскомнадзор] поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен, — отметили в пресс-службе. — Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства".
Речь идет о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба.
Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года. Согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, а также явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, представляющим государственную власть в РФ. В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.
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Комментарии2
Наука и техника , Интернет , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Google
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