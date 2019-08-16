Российские ученые планируют изучить Солнце при помощи эксперимента «Кортес» на МКС

Российские ученые подготовили эксперимент "Кортес" по изучению Солнца и прогнозированию космической погоды с помощью аппаратуры на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующей лабораторией Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Сергей Кузин.

"Мы сейчас активно готовим эксперимент для МКС, который называется "Кортес". Мы закончили разработку документации и ожидаем, что с нами сейчас законтрактуются на изготовление аппаратуры", — рассказал ученый, отметив, что заявка на проведение эксперимента была подана девять месяцев назад.

По словам Кузина, разработанная аппаратура (телескоп и спектрометр), которую нужно будет изготовить и установить на внешней стороне станции, позволит проводить спектрографические исследования, изучение быстрых событий, происходящих в течение нескольких минут, и наблюдение атмосферы Солнца в наиболее широком диапазоне высот. Данные, полученные при помощи оборудования на МКС, "можно использовать для прогноза космической погоды — краткосрочного и относительно долгосрочного".

Кузин пояснил, что в ближайшее время может быть подписан контракт между Роскосмосом Ракетно-космической корпорацией "Энергия" по будущим экспериментам, среди которых — "Кортес" (мониторинг короны Солнца с помощью рентгеновского телескопа-спектрометра). Если это произойдет в 2020 году, то "в конце 2023 года аппаратура будет готова, а в 2024 году можно будет проводить эксперимент", сказал ученый.