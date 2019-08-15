Ученые нашли микропластик в арктическом льду

Крошечные кусочки пластика были обнаружены в ледяных кернах — небольших скважинах, пробуренных в Арктике группой ученых под руководством США

Это открытие, по оценкам исследователей, было шокирующим и подобным "удару по печени", подчеркивая угрозу, которую представляет растущая форма загрязнения морской жизни даже в самых отдаленных водах планеты, сообщает Reuters.

Исследователи использовали вертолет, чтобы приземлиться на льдины и получить образцы во время 18-дневной ледокольной экспедиции через Северо-Западный проход (так называют морской путь через Северный Ледовитый океан). Этот опасный маршрут соединяет Тихий и Атлантический океаны. Экспедиция, проводимая на шведском ледоколе "Оден" и финансируемая американскими фондами по защите природы проходила с 18 июля по 4 августа. Ученые преодолели около 2000 морских миль.

"Мы потратили недели, чтобы разглядеть то, что так похоже на первозданный белый морской лед, плавающий в океане", — заявил исследователь Джейкоб Строк, который провел первоначальный анализ содержимого кернов.

По его словам, во время исследования проб, взятых в районе Ланкастер Саунд, выяснилось, что во льду содержится большое количество частиц микропластика. До этого ученые полагали, что этот изолированный участок воды в канадской Арктике относительно защищен от дрейфующего пластического загрязнения. Исследователи сказали, что лед, который они взяли на пробу, был годовалым и, вероятно, переместился в Ланкастер Саунд из центральных районов Арктики.

Группа ученых проанализировала 18 ледяных кернов длиной до 2 метров, взятых в четырех местах, и увидела внутри них хорошо заметные пластиковые шарики и нити различных форм и размеров.

"Пластик был там в изобилии", — сказал Брайс Луз, океанограф и глава экспедиции, известной как "Проект Северо-Западного прохода".

Как отметили наблюдатели, ученые испытали шок, схожий с тем, что ощутили исследователи, обнаружившие пластиковые отходы в Марианской впадине в Тихом океане, самом глубоком месте на Земле, во время подводных погружений в начале этого года.

Проект Северо-Западного прохода в первую очередь направлен на изучение воздействия антропогенного изменения климата на Арктику, роль которой в качестве системы охлаждения планеты снижается из-за быстрого таяния льдов в результате глобального потепления.

Однако найденные в отдаленных льдах Арктики пластиковые фрагменты, известные как микропластики, показали, что проблема изобилия этих отходов на Земле достигла масштабов эпидемии. По оценкам ООН , на сегодняшний день в моря и океаны планеты сброшено 100 миллионов тонн пластика. Группа ученых планирует подвергнуть пробы дальнейшему анализу, чтобы понять, какой ущерб наносит пластик рыбам, морским птицам и крупным морским млекопитающим.

Тем временем немецкие и швейцарские ученые опубликовали в среду исследование, основанное на образцах воздуха, взятых в Арктике, Швейцарских Альпах и Германии.

Ученые предположили, что частицы микропластика выбрасываются на большие расстояния в воздух и падают на землю во время снегопада.

Эксперты Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца обнаружили, что снег, собранный на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, содержал до 14 тысяч 400 частиц пластика на литр. Исследование показало, что самая высокая концентрация частиц микропластика — 154 тысяч на литр находилась возле сельской дороги в федеральной земле Бавария в Германии.

Морской эколог Мелани Бергманн, которая возглавляла исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сказала, что большая часть микропластика, обнаруженного в Арктике в предыдущих исследованиях, вероятно, была перенесена туда через атмосферу. "Как только мы определили, что большие количества микропластика также могут перемещаться по воздуху, у нас естественно, возник вопрос о том, вдыхаем ли мы и какое количество пластика", — отметила эксперт.