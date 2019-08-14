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«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: © Роскосмос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного пути подтвердила её высокую активность.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».
«Обсерватория «Спектр-РГ»… провела пробное наблюдение области центра галактики и подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры (масса 4 млн масс Солнца) Стрельца А*», — указывается в заявлении.
Уточняется, что наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC.
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту. Позднее учёные получили первый космический снимок с помощью данного аппарата.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что российский космический телескоп «Спектр-РГ» будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий.
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Комментарии1
Наука и техника , Анатолий Петрукович , Роскосмос , РАН
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