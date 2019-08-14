«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» в рамках пробного наблюдения за сверхмассивной чёрной дырой Стрелец-А* в центре Млечного пути подтвердила её высокую активность.

🤩 Обсерватория #СпектрРГ выпустила свою первую астрономическую «телеграмму» о наблюдении активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути — https://t.co/TZOm4NayMo



Обсерватория подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры Стрельца А* pic.twitter.com/YIGHl1NIfp— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 августа 2019 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса»

«Обсерватория «Спектр-РГ»… провела пробное наблюдение области центра галактики и подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры (масса 4 млн масс Солнца) Стрельца А*», — указывается в заявлении.

Уточняется, что наблюдения проводились при помощи российского телескопа ART-XC.

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту. Позднее учёные получили первый космический снимок с помощью данного аппарата.