На МКС отправят партию тульских пряников

Партия тульских пряников будет доставлена на Международную космическую станцию (МКС). Инициатива отправки пряников в космос принадлежит главе Тульской области Алексею Дюмину , сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в среду.

"В Туле по инициативе губернатора Алексея Дюмина кондитерская фабрика "Ясная Поляна" испекла первую партию уникальных пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС). Это совместный проект правительства Тульской области и госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.

Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мед и фруктовую начинку, уточняет пресс-служба.

Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.