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Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра 

ТК «Звезда» + ещё 2 40 минут назад
Фото: NASA
Это необходимо для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки МКС и корабля «Союз МС-14».
Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС). Это необходимо для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки МКС и корабля «Союз МС-14», полет которого запланирован на 22 августа.
Операция пройдет в два этапа. В 08:53 по московскому времени произойдет первое включение двигательной установки. Второй раз ее включат в 11:53. В результате высота полета станции увеличится на 2,1 километра и составит 415,5 километра.
Известно, что минимальная высота орбиты МКС составляет 415 километров, максимальная — 428,7 километра. Увеличат высоту орбиты станции с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-12», сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что 31 июля грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» был запущен с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а». «Прогресс» — третий за всю историю запусков корабль, который прилетел к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.
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Наука и техника , РИА Новости
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