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Придуман простой способ поиска внеземной жизни 

Российская Газета + ещё 1 48 минут назад
Фото: Wendy Kenigsberg/Matt Fondeur/Cornell University
Астрономы из Корнеллского университета (США) открыли новый способ поиска жизни в космосе, основанный на механизме флуоресцентного свечения.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщает Phys.org. Ученые считают, что обнаружить скрытые от нас биосферы в космосе помогут резкие вспышки ультрафиолетового излучения звезд.
По мнению астрофизиков из Корнеллского университета, их излучение может вызывать на экзопланетах защитную реакцию живых существ — свечение, называемое биофлуоресценцией.
"Это совершенно новый способ поиска жизни во Вселенной, — говорит ведущий автор работы Джек О'Мэлли-Джеймс. — Просто представьте, что инопланетный мир мягко светится в мощном телескопе".
Аналогии можно найти и на Земле. Например, некоторые кораллы используют биофлуоресценцию для превращения вредного ультрафиолетового излучения Солнца в безвредные видимые волны, создавая прекрасное сияние.
"Может быть, такие формы жизни существуют и в других мирах, — говорит соавтор работы Лиза Кальтенеггер из Института Карла Сагана. — Они дадут нам маркер для их обнаружения".
Астрономы в целом согласны с тем, что большая часть экзопланет находится в обитаемой зоне звезд M-типа — самых распространенных видов звезд во Вселенной.
Они часто вспыхивают, и когда их ультрафиолетовые вспышки поражают окрестные планеты, биофлуоресценция может окрашивать миры в красивые цвета.
Исследователю считают, что уже следующее поколение наземных или космических телескопов будет способно обнаруживать светящиеся экзопланеты, если они вообще существуют в космосе.
"Биофлуоресценция может открыть для нас скрытые биосферы в новых мирах через их временное свечение, когда вспышка от звезды попадает на планету", — говорит Кальтенеггер.
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Наука и техника , Наука , Карл Саган , США
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