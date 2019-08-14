Придуман простой способ поиска внеземной жизни

Астрономы из Корнеллского университета ( США ) открыли новый способ поиска жизни в космосе, основанный на механизме флуоресцентного свечения.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем сообщает Phys.org. Ученые считают, что обнаружить скрытые от нас биосферы в космосе помогут резкие вспышки ультрафиолетового излучения звезд.

По мнению астрофизиков из Корнеллского университета, их излучение может вызывать на экзопланетах защитную реакцию живых существ — свечение, называемое биофлуоресценцией.

"Это совершенно новый способ поиска жизни во Вселенной, — говорит ведущий автор работы Джек О'Мэлли-Джеймс. — Просто представьте, что инопланетный мир мягко светится в мощном телескопе".

Аналогии можно найти и на Земле. Например, некоторые кораллы используют биофлуоресценцию для превращения вредного ультрафиолетового излучения Солнца в безвредные видимые волны, создавая прекрасное сияние.

"Может быть, такие формы жизни существуют и в других мирах, — говорит соавтор работы Лиза Кальтенеггер из Института Карла Сагана. — Они дадут нам маркер для их обнаружения".

Астрономы в целом согласны с тем, что большая часть экзопланет находится в обитаемой зоне звезд M-типа — самых распространенных видов звезд во Вселенной.

Они часто вспыхивают, и когда их ультрафиолетовые вспышки поражают окрестные планеты, биофлуоресценция может окрашивать миры в красивые цвета.

Исследователю считают, что уже следующее поколение наземных или космических телескопов будет способно обнаруживать светящиеся экзопланеты, если они вообще существуют в космосе.