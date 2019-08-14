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Самый крупный в Европе алмаз получил имя геолога Владимира Гриба 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Самый большой в Европе алмаз массой 222,09 карата, найденный на месторождении им. В. Гриба АО "АГД Даймондс" в Мезенском районе Архангельской области, назван в честь бывшего главного геолога АГД Владимира Гриба. Как сообщается в среду на сайте правительства Архангельской области, имена присвоены еще двум алмазам, найденным в мае и июле 2019 года.
"Крупнейший в истории алмазодобычи на территории Европы уникальный алмаз весом 222,09 карата, добытый 4 мая, получил имя "Владимир Гриб" в честь бывшего главного геолога АГД Владимира Павловича Гриба — выдающегося геологоразведчика и первопроходца", — говорится в сообщении.
Алмаз весом 127,34 карата, добытый 3 мая, получил имя "Елисей Веричев" в честь заслуженного ветерана АГД, первооткрывателя месторождений им. М. В. Ломоносова и им. В. Гриба, а добытый 18 июля алмаз весом 212,53 карата назван в честь в честь экс-министра геологии РСФСР Льва Ровнина, на протяжении десятилетий курировавшего процессы открытия и подготовки к промышленному освоению Архангельской алмазоносной провинции.
Алмаз "Владимир Гриб" — самый крупный за всю историю алмазодобычи в регионе и самый большой в Европе. До этого самым крупным камнем, также найденным на месторождении им. Гриба, был алмаз в 181,68 карата, ему было присвоено имя "Архангел Михаил", но после нахождения в июле алмаза "Лев Ровнин" весом 212,53 карата "Архангел Михаил" стал третьим по величине. Все камни найдены на месторождении им. Гриба.
По информации пресс-службы, имена добытым алмазам присваиваются для увековечивания факта их добычи и в память о выдающихся событиях, людях и знаковых датах, уже девять кристаллов получили статус именных.
Месторождение алмазов им. В. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое — в мире.
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Наука и техника , Наука , Владимир Гриб
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