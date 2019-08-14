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Археологи нашли в Дербенте древнее жилище и следы ремесел Чора 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Дагестан
Археологи, ведущие раскопки к югу от построенной в VI веке крепости Нарын-Кала в Дагестане, обнаружили остатки жилища с хорошо сохранившимся хозяйственным инвентарем. Об этом рассказал ТАСС руководитель археологической экспедиции, заведующий отделом археологии института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН Муртазали Гаджиев.
"Вскрыты жилищно-хозяйственный комплекс, помещения, остатки стен, сопутствующий инвентарь. Найдены целые керамические сосуды, в том числе очень красивая столовая керамика, оставленная людьми. Вместе с тем, были обнаружены сожженные балки, следы огня. По всей видимости, люди оставили поселение в связи с какой-то опасностью, мы предполагаем, что это было связано с военно-политическими событиями, имевшими место здесь в середине V века — это анти-иранское восстание, которое затронуло и территорию Дербентского прохода (равнинный проход с Северного Кавказа на Южный Кавказ между горами и Каспийским морем — прим. ТАСС)", — сказал Гаджиев.
По его словам, среди наиболее интересных находок этого года также хорошо сохранившийся большой хозяйственный сосуд. "На Востоке его называют "хум". Он найден целым, накрытым каменной крышкой — его никто не открывал на протяжении 1,5 тыс. лет", — уточнил собеседник агентства.
Гаджиев отметил, что раскопки в этом году велись на территории поселения I-VI веков, существовавшего до постройки стен крепости Нарын-Кала.
"Это предшественник знаменитых стен Дербента Из письменных источников известно его название — Чор. По всей видимости, это слово восточно-иранского происхождения, оно означает "узкое место" — здесь по всему Прикаспийскому пути (часть Великого Шелкового пути — прим. ТАСС) горы наиболее близко подходят к Каспию", — пояснил ученый.

Ремесла древнего Чора

По словам Гаджиева, находки, сделанные на территории древнего Чора, позволяют говорить о высоком уровне развития гончарного, кузнечного и других ремесел, а также о древнем металлургическом производстве.
"Открыта уникальная гончарная печь V века — совершенная для того времени, с развитой конструкцией. Также зафиксированы следы металлургического производства — обнаружена железная крица, это кусок еще необработанного железа, который был получен в результате сыродутной плавки железной руды Зафиксированы следы кузнечного производства, найдены многочисленные каменные бруски — абразивы для заточки и полировки кузнечных изделий", — рассказал собеседник ТАСС.
Также среди находок — изделия из железа, бронзы и камня, керамическая посуда и фрагменты стеклянных изделий, множество пряслиц — приспособлений для утяжеления веретена при прядении шерстяной и льняной пряжи.
"В этом году обнаружено навершие головной булавки с изображением птицы. Оно достаточно схематично, но нам кажется, что это изображение удода, который в мифологических представлениях Востока символизирует мудрость", — добавил Гаджиев.
Ученый рассказал, что раскопки на месте древнего поселения ведутся с 2012 года, в этом году они возобновились после небольшого перерыва. "В целом итоги нескольких лет позволяют говорить о новом знании в плане изучения хронологии, стратиграфии, архитектуры и планировки этого городища — мы можем однозначно говорить, что горская архитектура своими корнями уходит в эту эпоху.

О Дербенте

Дербент — один из древнейших городов России и мира — уникальный памятник древней истории, он находится на побережье Каспийского моря. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель, древний город, в том числе мечеть Джума VIII века и крепостные сооружения Дербента (общая площадь памятников — 9,7 га), в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.
Сейчас Дербент — второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.
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Наука и техника , Наука , Муртазали Гаджиев , ЮНЕСКО , РАН , ИТАР-ТАСС , Дербент , Республика Дагестан
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