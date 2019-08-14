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Перехвачены загадочные радиосигналы из далекого космоса 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
Астрономы обнаружили восемь повторяющихся радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB). Их источники пока неизвестны, однако ученые уверены, что это природное явление. Об этом сообщает издание Science Alert.
Два источника радиосигналов — FRB 180916 и FRB 181119 — вспыхивали больше двух раз (десять и три раза, соответственно), остальные посылали повторные радиосигналы только по одному разу, при этом самая длинная пауза между регистрацией радиоволн составила 20 часов. По мнению исследователей, это может указывать на то, что многие FRB повторяются, но некоторые являются более активными, чем другие.
Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрируют понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может быть ключом к пониманию механизма, который их производит. Кроме того, FRB 180916 имеет самые низкие показатели дисперсии сигнала, указывающие на относительную близость источника к Земле. Это также может помочь определить природу радиовсплеска.
Быстрый радиовсплеск продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии. Ряд ученых полагает, что всплески могут быть результатом катастрофических событий, например гибели звезд. Однако некоторые из радиоимпульсов повторяются с течением времени. Так, источник FRB 121102, который, как считается, является нейтронной звездой, подавал сигналы в 2012-м и 2015-2017 годах.
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