Индийская лунная станция «Чандраян-2» покинула орбиту Земли и отправилась к Луне

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в ночь на среду маневр по переводу лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне. Как сообщает ISRO на своем сайте, ранее аппарат постепенно поднимался на более высокие земные орбиты, но после этого маневра к 20 августа должен выйти на лунную орбиту.

"Сегодня (14 августа 2019 года) в 02:21 утра индийского времени космический аппарат "Чандраян-2" успешно выполнил заключительный маневр по подъему орбиты. Во время этого маневра жидкостный двигатель космического аппарата работал порядка 1203 секунд, благодаря чему "Чандраян-2" перешел на траекторию перехода к Луне. Ранее орбита космического аппарата поступательно увеличивалась пять раз с 23 июля по 6 августа 2019 года", — сообщило индийское космическое ведомство.

Станция "Чандраян-2" стартовала к Луне 22 июля. Ожидается, что аппарат приблизится к спутнику 20 августа, после чего начнет выбирать площадку для посадки спускаемого модуля в районе Южного полюса. Прилунение запланировано на 7 сентября.

"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Посадочный модуль "Викрам" должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Планируется, что орбитальный модуль проработает около года.

Как ранее сообщила ISRO, район Южного полюса не случайно выбран для посадки аппарата. Эту часть Луны ранее никто не исследовал — в основном все лунные экспедиции сосредотачивались на ее экваторе. Одной из главных задач экспедиции станет поиск воды. Кроме того, в регионе Южного полюса есть выступающие образования лунной породы, которые, по мнению ученых, могут многое рассказать о геологической истории спутника Земли.