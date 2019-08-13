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Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса 

Рамблер + ещё 10 54 минуты назад
Средняя зарплата сотрудников «Роскосмоса» в 2018 году — 59,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные госкорпорацией данные.
Всего в госкорпорации и ее организациях в 2018 году работало 189,5 тысячи человек, из них в центральном аппарате — 605 человек.
Названа зарплата космонавтов
Средняя зарплата центрального аппарата «Роскосмоса» составила в 2018 году 396 тысяч рублей. Годом ранее средний заработок менеджмента госкорпорации составлял 382 тысячи рублей.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали о заработке российских космонавтов. Так, должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Также кандидатам, космонавтам и инструкторам начисляются надбавки за добросовестную работу, выслугу лет и полеты в космос.
Наука и техника , Видео , Роскосмос
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