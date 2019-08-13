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Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 41 минуту назад
Средняя заработная плата в месяц у сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций в 2018 году составляла 59,7 тыс. рублей, средняя зарплата менеджмента — 396 тыс. рублей. Об этом говорится в опубликованном госкорпорацией отчете.
«Средняя численность работников госкорпорации Роскосмос и организаций госкорпорации Роскосмос в 2018 году составила 189,5 тыс. человек», — говорится в отчете, опубликованном на сайте Роскосмоса.
Число работников центрального аппарата корпорации в 2018 году снизилось и составило 605 человек.
Среднемесячный заработок сотрудников центрального аппарата Роскосмоса в 2017 году составлял 382 тыс. рублей, в 2018 — 396 тыс. рублей, говорится в документе.
В мае сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей, в том числе по основному месту работы — почти 23,5 млн Также в самом Роскосмосе сопоставили заработную плату российских космонавтов с зарплатами коллег из НАСА и других космических агентств. Должностной оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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