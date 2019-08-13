Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса в 2018 году

Средняя заработная плата в месяц у сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций в 2018 году составляла 59,7 тыс. рублей, средняя зарплата менеджмента — 396 тыс. рублей. Об этом говорится в опубликованном госкорпорацией отчете.

«Средняя численность работников госкорпорации Роскосмос и организаций госкорпорации Роскосмос в 2018 году составила 189,5 тыс. человек», — говорится в отчете, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Число работников центрального аппарата корпорации в 2018 году снизилось и составило 605 человек.

Среднемесячный заработок сотрудников центрального аппарата Роскосмоса в 2017 году составлял 382 тыс. рублей, в 2018 — 396 тыс. рублей, говорится в документе.