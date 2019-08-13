С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект

Международная команда астрономов при изучении снимков кометы 67P/Чурюмова-Герасименко обнаружила неизвестный объект, который, вероятно, поднялся с поверхности и некоторое время находился на ее орбите.

Об открытии сообщается в пресс-релизе Европейского космического агентства ESA. Ровно четыре года назад, 13 августа 2015 года комета достигла своего перигелия, то есть ближайшей точки к Солнцу. Снимки сделал сопровождавший ее космический аппарат Rosetta.

На изображении, полученном через пару месяцев после перигелия, когда активность кометы была еще очень велика, хорошо виден необычный компаньон. Предположительно, это "кусок орбитального мусора".

Сейчас ученые из ESA и члены команды инструмента OSIRIS детально изучают этот странный объект. Его диаметр составлял около четырех метров. Компьютерное моделирование показало, что объект провел первые 12 часов после предполагаемого выброса на орбите кометы на расстоянии от 2,4 до 3,9 км от ее центра.

Затем он пересек часть очень яркой комы, облака из пыли и газа вокруг ядра кометы, и исчез. Однако на более поздних снимках объект вновь был замечен на противоположной стороне комы. Это подтверждает гипотезу о его временном нахождении на орбите кометы, которое продолжалось до 23 октября 2015 года.

"Ученые изучали и отслеживали обломки вокруг 67P/CG с момента прибытия к этой комете аппарата Rosetta в 2014 году, — говорится в пресс-релизе. — Объект, изображенный на этом снимке, вероятно, самый большой из всех, обнаруженных вокруг кометы. Он будет предметом дальнейших исследований".

Добавим, что в настоящее время комета 67P/Чурюмова-Герасименко находится во внешней Солнечной системе, между орбитами Марса и Юпитера. Ее следующий перигелий ожидается в конце 2021 года.