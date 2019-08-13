Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С кометы Чурюмова-Герасименко взлетел неизвестный объект 

Российская Газета 1 час назад
Международная команда астрономов при изучении снимков кометы 67P/Чурюмова-Герасименко обнаружила неизвестный объект, который, вероятно, поднялся с поверхности и некоторое время находился на ее орбите.
Об открытии сообщается в пресс-релизе Европейского космического агентства ESA. Ровно четыре года назад, 13 августа 2015 года комета достигла своего перигелия, то есть ближайшей точки к Солнцу. Снимки сделал сопровождавший ее космический аппарат Rosetta.
На изображении, полученном через пару месяцев после перигелия, когда активность кометы была еще очень велика, хорошо виден необычный компаньон. Предположительно, это "кусок орбитального мусора".
Сейчас ученые из ESA и члены команды инструмента OSIRIS детально изучают этот странный объект. Его диаметр составлял около четырех метров. Компьютерное моделирование показало, что объект провел первые 12 часов после предполагаемого выброса на орбите кометы на расстоянии от 2,4 до 3,9 км от ее центра.
Затем он пересек часть очень яркой комы, облака из пыли и газа вокруг ядра кометы, и исчез. Однако на более поздних снимках объект вновь был замечен на противоположной стороне комы. Это подтверждает гипотезу о его временном нахождении на орбите кометы, которое продолжалось до 23 октября 2015 года.
"Ученые изучали и отслеживали обломки вокруг 67P/CG с момента прибытия к этой комете аппарата Rosetta в 2014 году, — говорится в пресс-релизе. — Объект, изображенный на этом снимке, вероятно, самый большой из всех, обнаруженных вокруг кометы. Он будет предметом дальнейших исследований".
Добавим, что в настоящее время комета 67P/Чурюмова-Герасименко находится во внешней Солнечной системе, между орбитами Марса и Юпитера. Ее следующий перигелий ожидается в конце 2021 года.
Российская Газета: последние новости
Впервые измерена сила солнечных ударов На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект
Комментарии14
Наука и техника , Видео , Наука , Европейское космическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу169
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса5
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов118
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках71
«Украинцам не понравится»: чем опасна идеология Зеленского
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
00:29
Назван вероятный новый посол США в России
В мире Политика
01:02
Московский показ фильма Тарантино закончился трагедией
Происшествия Другое
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение