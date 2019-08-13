Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скафандр для высадки на Луну разрабатывают в России 

News.ru 2 часа назад
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look
Генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что следующее поколение российских скафандров можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность.
Жёсткую часть скафандра «Орлан» предполагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности, а штанины с шарнирами для передвижения по поверхности спутника Земли планируется разработать в будущем, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота «Фёдора» к полёту в космос на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина.
News.ru: последние новости
Обнаружена самая большая во Вселенной чёрная дыра К Земле летит астероид размером с египетскую пирамиду Samsung представила смартфон Galaxy A10s
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Сергей Поздняков , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вновь демонизируют: Польша ополчилась на РФ
Из Пенсионного фонда похитили 11 млрд рублей88
«Выглядят глупо»: в РФ ответили США по поводу Крыма37
Раздражение и недоверие: что доводит россиян до протеста39
Идеологию партии Зеленского сочли опасной83
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
01:00
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Общество Политика