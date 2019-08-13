Скафандр для высадки на Луну разрабатывают в России

Генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что следующее поколение российских скафандров можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность.

Жёсткую часть скафандра «Орлан» предполагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности, а штанины с шарнирами для передвижения по поверхности спутника Земли планируется разработать в будущем, передаёт РИА Новости.