Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.

"Посвящается нашему Федору и его предстоящему полету", — написал глава Роскосмоса в подписи к видео.

В клипе на песню Рогозина "Над Землей летит корабль" показаны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС, а также трехмерная графика.

Заканчивается ролик уплывающими вдаль, словно в "Звездных войнах", надписями с позывным робота Skybot F-850, его функциями и планами выхода в открытый космос в следующем полете, а также анонсом полета на МКС — 22 августа.

В аккаунте робота в ответ на видеоролик опубликована надпись: "Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!"

На День космонавтики песня "Над Землей летит корабль" прозвучала со сцены Большого кремлевского дворца.