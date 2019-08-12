Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории космическим диджеем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что во вторник, 13 августа, он выступит перед любителями электронной музыки с орбиты.

Уточняется, что "космическая музыка" будет транслироваться на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.

Кроме того, он поделится опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур.