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Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории космическим диджеем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что во вторник, 13 августа, он выступит перед любителями электронной музыки с орбиты.
Уточняется, что "космическая музыка" будет транслироваться на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.
Кроме того, он поделится опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур.
Ранее сообщалось, что Пармитано прибыл на МКС на "Союзе МС-13" вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым.
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Наука и техника , Наука , Александр Скворцов , Лука Пармитано , Италия
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