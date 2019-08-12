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Учёные объяснили гибель кораллов потеплением океанов 

News.ru 1 час назад
Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press
Американские и австралийские учёные установили, что повышение температуры воды в океанах представляет гораздо большую опасность для кораллов, чем было принято считать ранее. Перегрета вода не только обесцвечивает кораллы, но и приводит к их гибели.
По словам специалистов, губительным оказывается для кораллов повышение температуры воды всего на 0,5 градуса Цельсия. Гибель одного коралла грозит разрушением всей колонии, поскольку кальцинированный скелет быстро заселяют опасные для неё бактерии и водоросли.
Профессор технологического университета Сиднея Дэвид Суггетт рассказала, что процесс изменений в микробиоме кораллов учёные смогли наблюдать сь помощью новых биооптических методов. На основе полученные результатов они пришли к выводу, что в будущем гибель кораллов и разрушение рифов из-за повышения температуры океанских вод будет учащаться, сообщает издание Current Biology.
Ранее News.ru писал, что испанские учёные предложили использовать дрожжи и отходы пивного производства для очистки водоёмов от нитратов. По их словам, данный метод особенно актуален для регионов с развитым сельским хозяйством.
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Наука и техника , Наука
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