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Ихтиолог объяснил появление редкой рыбы у берегов Приморья 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Жители Приморья нашли на побережье рыбу, которая ранее не ловилась в водах России, — сельдяного короля. Появление особи на Дальнем Востоке можно считать случайностью, сказал завлабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин. Об этом сообщает Nation News.
«Что-то, наверное, произошло с самим экземпляром, такое бывает», — сказал эксперт.
Балушкин отметил, что здоровую особь не может вынести волной на берег. Он отметил, что в последнее время в приморские воды заносит белых акул и другие не характерные для этой акватории экземпляры. Ихтиолог также добавил, что сельдяной король обитает в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах, однако живёт на большой глубине.
Королём, по словам Балушкина, вид назвали из-за плавника на голове, внешне напоминающего корону. Рыба была впервые поймана более трёхсот лет назад в косяке сельди, поэтому ихтиологи добавили к названию определение «сельдяной», отметил он. В длину особь может достигать до пяти метров.
«Такая рыба является съедобной, но поймать её практически нереально», — указал Балушкин.
6 августа вступили в силу поправки в Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», согласно которым правительство будет оценивать размер ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам недобросовестными рыбаками. За незаконный вылов рыбы постановлением кабмина установлены штрафы. Так, за пойманную белугу придётся заплатить 206,6 тысячи рублей, а за стерлядь — 4,5 тысячи.
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Наука и техника , РАН
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