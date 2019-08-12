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НАСА испытало космический корабль, работающий на воде 

Naukatv.ru 1 час назад
Фото: NASA
Самоуправляемые водные космические корабли будут самостоятельно координировать свои действия в соответствии с заранее полученными инструкциями.
Технология малых космических аппаратов SSTP (Small Spacecraft Technology Program) является новейшей программой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Два космических корабля-кубсата, размер которых не превышает 10х10х10 сантиметров, находятся на орбите вокруг Земли, примерно в 9 километрах друг от друга. Между кораблями установлена радиосвязь, через которую один из них даёт команду другому. Во время последних испытаний подчинённому кораблю было приказано запустить водяной двигатель и приблизиться ко второму аппарату. Принцип работы водяного двигателя заключается в том, что вода превращается в пар, а затем используется для того, чтобы привести космический корабль в движение.
Проведённые испытания являются частью проекта по разработке небольшого космического корабля, который сможет выполнять задачи автономно. Разработчики сообщают, что вместо того, чтобы посылать каждую команду с Земли, центру управления нужно будет только инициировать нужную последовательность, а космический корабль сделает всё остальное. Космические зонды созданы таким образом, чтобы приспособиться к условиям в космосе и выбрать оптимальный курс для достижения заранее запланированной цели. Пока эти типы миссий находятся в зачаточном состоянии, но исследователи работают над тем, чтобы запустить программу в обозримом будущем.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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