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Samsung показала 108-Мп матрицу для смартфонов 

Ридус 24 минуты назад
Фото: Samsung
Производители смартфонов включились в новую «гонку мегапикселей», наращивая разрешение мобильных камер. 1,5 года назад Huawei перешагнула рубеж в 40 Мп со смартфоном P20 Pro, задав направление для конкурентов. Теперь Samsung готова взять планку в 100 Мп с датчиком изображения ISOCELL Bright HMX.
Разрешение новой матрицы составляет 108 Мп, так что по этому параметру смартфоны скоро превзойдут полнокадровую Sony a7R IV. Сенсор получил размер 1/1,33″ — больше, чем у всех смартфонов на рынке, за исключением Panasonic Lumix CM1 и Nokia 808 PureView.
Размер пикселя составляет всего 0,8 мкм, однако камера объединяет четыре соседних пикселя в один большой. На выходе получаются 27-мегапиксельные изображения лучшего качества. Матрица также поддерживает запись 6K-видео (6016×3384 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду.
Массовое производство Samsung ISOCELL Bright HMX начнётся в конце августа. Датчик разработан в тесном сотрудничестве с Xiaomi — вероятно, он будет установлена в Mi Mix 4.
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Наука и техника , Гаджеты
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