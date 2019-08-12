Samsung показала 108-Мп матрицу для смартфонов

Производители смартфонов включились в новую «гонку мегапикселей», наращивая разрешение мобильных камер. 1,5 года назад Huawei перешагнула рубеж в 40 Мп со смартфоном P20 Pro, задав направление для конкурентов. Теперь Samsung готова взять планку в 100 Мп с датчиком изображения ISOCELL Bright HMX.

Разрешение новой матрицы составляет 108 Мп, так что по этому параметру смартфоны скоро превзойдут полнокадровую Sony a7R IV. Сенсор получил размер 1/1,33″ — больше, чем у всех смартфонов на рынке, за исключением Panasonic Lumix CM1 и Nokia 808 PureView.

Размер пикселя составляет всего 0,8 мкм, однако камера объединяет четыре соседних пикселя в один большой. На выходе получаются 27-мегапиксельные изображения лучшего качества. Матрица также поддерживает запись 6K-видео (6016×3384 пикселей) со скоростью 30 кадров в секунду.

Массовое производство Samsung ISOCELL Bright HMX начнётся в конце августа. Датчик разработан в тесном сотрудничестве с Xiaomi — вероятно, он будет установлена в Mi Mix 4.