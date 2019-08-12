Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Океанологи засняли кальмара, похожего на какаду 

Naukatv.ru 1 час назад
Фото: NOAA
На глубине Аляскинского залива исследователи сняли на видео необычного прозрачного кальмара с круглыми глазами и «хохолком», делающим его похожим на попугая какаду.
Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований разместила видео с необычным кальмаром в своём твиттере. Кальмар-какаду относится к семейству кранхиидов (Cranchiidae) — маленьких «стеклянных» кальмаров. Хотя многие из этих видов прозрачные и полупрозрачные, глубоководные кальмары-какаду украшены цветообразующими хроматофорами, которые могут светиться в воде красными оттенками. Обычно эти кальмары пассивно плавают в типичной позе «какаду», откинув назад конечности и щупальца. В вертикальном положении это придаёт им заметное сходство с вышеупомянутой птицей.
Встреча с кальмаром-какаду состоялась благодаря дистанционно управляемому транспортному средству Global Explorer, которое исследовало Аляскинский залив на глубине 527 метров. Исследование является частью экспедиции подводных гор, проводимой в 2019 году. По словам учёных, миссия состоит не только в том, чтобы собирать образцы таких существ, как кальмар-какаду, но и наблюдать за ними в естественной среде обитания. Результаты исследования помогут специалистам лучше понять разнообразие морской жизни в недостаточно изученных регионах, которые находятся под влиянием климатических изменений. Исследователи отмечают, что кальмар-какаду всё равно выделяется на фоне множества странных глубоководных существ, который были замечены экспедицией раньше.
Naukatv.ru: последние новости
Паук помешал НАСА наблюдать метеорный поток Персеиды «Хаббл» прислал новый «портрет» Юпитера Биологи выяснили, почему кошачья акула светится в темноте
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе135
Россиян предупредили о резком похолодании16
Туристов нашли мертвыми в палатке39
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве69
Экс-бойцы «Азова» пригрозили Порошенко2
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение