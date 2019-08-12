Океанологи засняли кальмара, похожего на какаду

На глубине Аляскинского залива исследователи сняли на видео необычного прозрачного кальмара с круглыми глазами и «хохолком», делающим его похожим на попугая какаду.

Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований разместила видео с необычным кальмаром в своём твиттере. Кальмар-какаду относится к семейству кранхиидов (Cranchiidae) — маленьких «стеклянных» кальмаров. Хотя многие из этих видов прозрачные и полупрозрачные, глубоководные кальмары-какаду украшены цветообразующими хроматофорами, которые могут светиться в воде красными оттенками. Обычно эти кальмары пассивно плавают в типичной позе «какаду», откинув назад конечности и щупальца. В вертикальном положении это придаёт им заметное сходство с вышеупомянутой птицей.

Встреча с кальмаром-какаду состоялась благодаря дистанционно управляемому транспортному средству Global Explorer, которое исследовало Аляскинский залив на глубине 527 метров. Исследование является частью экспедиции подводных гор, проводимой в 2019 году. По словам учёных, миссия состоит не только в том, чтобы собирать образцы таких существ, как кальмар-какаду, но и наблюдать за ними в естественной среде обитания. Результаты исследования помогут специалистам лучше понять разнообразие морской жизни в недостаточно изученных регионах, которые находятся под влиянием климатических изменений. Исследователи отмечают, что кальмар-какаду всё равно выделяется на фоне множества странных глубоководных существ, который были замечены экспедицией раньше.