«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша»

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш. Ее снимки были опубликованы на сайте космического телескопа.

Одни из самых заметных объектов на ночном небе — так называемые планетарные туманности. Они представляют собой огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они очень похожи на планеты по своей природе, и только в середине XIX века ученые узнали, что это не так.

Оказалось, что они состоят из сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды.

Благодаря этому излучению облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.

Подобные туманности крайне скоротечны по космическим меркам — они гаснут примерно за 10 тысяч лет по мере рассеяния их горячего газа по межзвездной среде, и в конечном итоге на месте престарелой звезды остается лишь едва заметный белый карлик. По этой причине планетарные туманности представляют огромный интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик.

Яркий и очень хорошо заметный пример такого объекта — планетарная туманность NGC2022 в созвездии Ориона, удаленная от нас на 8100 световых лет. Она была открыта еще в 1785 году знаменитым британским астрономом Уильямом Гершелем и сейчас ее может увидеть любой любитель науки, обладающий небольшим оптическим телескопом.

Звезда, расположенная в центре этой туманности, еще не превратилась в белого карлика и продолжает сбрасывать свои внешние оболочки, чьи следы можно увидеть в разных "слоях" туманности. Когда это произойдет, ученые пока не могут сказать, однако она, скорее всего, погибнет в самое ближайшее время по астрономическим меркам.