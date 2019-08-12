Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш. Ее снимки были опубликованы на сайте космического телескопа.
Одни из самых заметных объектов на ночном небе — так называемые планетарные туманности. Они представляют собой огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они очень похожи на планеты по своей природе, и только в середине XIX века ученые узнали, что это не так.
Оказалось, что они состоят из сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды.
Благодаря этому излучению облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.
Подобные туманности крайне скоротечны по космическим меркам — они гаснут примерно за 10 тысяч лет по мере рассеяния их горячего газа по межзвездной среде, и в конечном итоге на месте престарелой звезды остается лишь едва заметный белый карлик. По этой причине планетарные туманности представляют огромный интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик.
Яркий и очень хорошо заметный пример такого объекта — планетарная туманность NGC2022 в созвездии Ориона, удаленная от нас на 8100 световых лет. Она была открыта еще в 1785 году знаменитым британским астрономом Уильямом Гершелем и сейчас ее может увидеть любой любитель науки, обладающий небольшим оптическим телескопом.
Звезда, расположенная в центре этой туманности, еще не превратилась в белого карлика и продолжает сбрасывать свои внешние оболочки, чьи следы можно увидеть в разных "слоях" туманности. Когда это произойдет, ученые пока не могут сказать, однако она, скорее всего, погибнет в самое ближайшее время по астрономическим меркам.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе135
Россиян предупредили о резком похолодании16
Туристов нашли мертвыми в палатке39
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве69
Экс-бойцы «Азова» пригрозили Порошенко2
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение