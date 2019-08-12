На горе Сион найдены следы легендарной битвы за Иерусалим

Исследователи из Университета Северной Каролины ( США ) при раскопках на горе Сион обнаружили первые археологические свидетельства вавилонского завоевания Иерусалима 587-586 годов до н.э.

Как сообщает Phys.org, исследователи обнаружили большое количество бронзовых и железных наконечников стрел скифского типа, характерных для того периода, обожженной древесины и слоев пепла, фрагментов изделий железного века, ламп и ювелирных изделий, включая золотую серьгу.

Также обнаружены признаки, указывающие на существование большой структуры железного века. По мнению ученых, это может быть здание, находящееся под слоями более поздних периодов. Оно еще не раскопано.

Свидетельства легендарной войны обнаружила группа под руководством профессора истории Шимона Гибсона. Ранее она же представила первые археологические доказательства жестокости рыцарей во время Первого крестового похода.

Новая находка является одной из древнейших в этом регионе и, возможно, самой выдающейся по своему историческому значению, поскольку вавилонское завоевание Иерусалима является важным моментом в истории евреев.

"Мы знаем, где проходила древняя оборонительная линия, поэтому мы знаем, что находимся в городе, — говорит Гибсон. — Это не какой-то затерянный участок, а юго-западный район города железного века. В VIII веке до н.э. городская территория простиралась от района "города Давида" до юго-востока и до западного холма, где мы сейчас и копаем".

Большие слои пепла сами по себе не являются убедительным доказательством вавилонской атаки, но они свидетельствуют об этом в контексте с другими найденными артефактами и материалами.

"Сочетание пепельного слоя, полного артефактов и наконечников стрел, указывает на какое-то разрушение, — объясняет Гибсон. — Ведь никто просто так не выбрасывает золотые украшения, и ни у кого не найти стрелы в бытовых отходах".

По его словам, "скифские наконечники" ранее были обнаружены в других местах военных конфликтов VII-VI вв. до н.э. Ими пользовались вавилонские воины.