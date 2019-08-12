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Бионические глаза Orion дадут людям инфракрасное зрение 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Компания Second Sight Medical Products создала прототип импланта, который позволит наделить ослепших людей любым видом зрения. Включая и недоступные обычному человеку, вроде инфракрасного видения, как у пришельца из классического боевика «Хищник». Это направление признано одним из самых перспективных для помощи инвалидам по зрению. Концепция довольно проста — вместо установки полноразмерного бионического глаза пользователю имплантируется «переходник». Официально он называется «зрительно-кортикальный протез Orion» и подключается к той части мозга, которая занимается обработкой визуальной информации. Имплант принимает сигналы с микрокамеры на дужке очков, преобразует их и посылает в мозг в виде электрических импульсов.
Установка импланта занимает менее суток, но процесс адаптации несколько затянется. Пользователю нужно будет заново научить мозг принимать сигналы и «видеть» изображение, причем вряд ли удастся обеспечить передачу картинки в высоком разрешении. Вместо этого разработчики сосредоточили усилия на создании съемных модулей самих камер. Имплант не зря назван переходником — к нему можно подключать разные источники данных о происходящем вокруг, и не только работающие в видимом спектре.
Инвалиду не так важно вновь увидеть окружающий мир, как научиться ориентироваться в нем. А для этого нужна картинка информативная, но не обязательно красивая. Например, пятна в инфракрасном спектре отлично укажут, сколько людей рядом с пользователем, и где в помещении есть опасные горячие предметы. Откуда светит солнце, где находятся окна, день сейчас или ночь. Большинство бытовых приборов немного, но нагреваются при работе, а потому их будет проще найти.
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