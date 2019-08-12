Хакеры научились подменять вещание в телевизорах на расстоянии при помощи дронов

Многие в наше время озабочены собственной безопасностью: кто-то заклеивает камеру в ноутбуке, кто-то запрещает приложениям получать доступ к геолокации. Но пока такие люди борются с достаточно маленькими источниками слежки, они упускают из виду самый большой экран в миллионах жилых комнат. Современные умные телевизоры также могут стать жертвой хакерской атаки совершенно любого вида, включая старую-добрую радиоатаку, только на этот раз с помощью дрона.

На недавно прошедшей хакерской конференции Defcon независимый исследователь безопасности Педро Кабрера продемонстрировал, насколько уязвимыми являются современные телевизоры, в частности SmartTV, использующие подключенный к Интернету стандарт HbbTV. Найденные им дыры в безопасности позволяют «заставить» телевизоры показывать любое видео, которое выберет хакер. Так, с помощью фишинговых сообщений можно запрашивать пароли зрителя, устанавливать клавиатурных шпионов, фиксирующих нажатия кнопок пользователя на расстоянии, а также запускать программное обеспечение для шифрования. Все эти атаки осуществимы из-за отсутствия общей аутентификации в коммуникациях телевизионных сетей.

”Отсутствие безопасности означает, что мы можем транслировать через собственное оборудование все, что захотим, и любой умный телевизор примет это. Передаваемые нами данные не были полностью аутентифицированы. Так что наш способ позволяет успешно атаковать телевизоры обычных пользователей”, — рассказал Кабрера.