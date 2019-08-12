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Японская компания Nissin разработала еду будущего (конечно же, это лапша) 

TechCult 31 минуту назад
Фото: Nissin
Компания Nissin, известная производством лапши быстрого приготовления («рамен»), представила новую универсальную «еду будущего». Коль скоро человечество неизбежно столкнется с перенаселением планеты, нехваткой пахотных земель и традиционного продовольствия, пора задуматься о вопросе питания уже сейчас.
Разработчики решили совместить в одном продукте три ключевых качества правильной еды. Во-первых, по своей сути это лапша быстрого приготовления — ей нужен только стакан горячей воды и несколько минут времени. Во-вторых, продукт дешев и доступен всем, он стоит около $5 за набор из шести порций с несколькими вкусами — норма питания взрослого человека на сутки. В-третьих, продукт содержит все вещества, которые нужны организму для нормального метаболизма.
Новая лапша имеет сердцевину из концентрата витаминов, минералов и белков, вокруг которой создана оболочка из муки. Размерами и формой это все та же лапша, но в ней на 40% меньше муки, а следовательно и углеводов. В первой партии новой лапши будут доступны пять вкусов начинки. Свинина с зеленым луком, кокос с кинзой, пряное масло раю, тайский том ям с лемонграссом и огненный сычуаньский перец. Продажи начнутся в конце августа этого года.
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