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Заработки российских космонавтов и американских астронавтов сравнили 

Lenta.ru 1 час назад
Суточная оплата российским космонавтам во время полетов больше, чем у их американских коллег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бывшего астронавта НАСА Скотта Келли.
По словам Келли, за сутки в космосе астронавты получают пять долларов (326 рублей). Он пояснил, что такая сумма выплаты установлена законом. «Такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим», — сказал бывший астронавт.
Как отмечает агентство, эта сумма меньше той, что получают российские космонавты. Американский астронавт также добавил, что его российским коллегам нравился «тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе».
В августе были опубликованы данные о заработной плате российских космонавтов. Согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации», оклад космонавта составляет 63,8 тысячи рублей в месяц. В «Роскосмосе» рассказали, что доходы россиян сопоставимы с зарплатами их коллег в других странах: США, Евросоюзе и Японии.
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Наука и техника , Видео , ЕС , Роскосмос
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