NASA испытали на орбите два космических корабля с водными двигателями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) успешно осуществило первый скоординированный маневр двух малых космических кораблей на низкой околоземной орбите, сообщает Universe Today.

Два космических корабля CubeSats размером 10 х 10 х 10 сантиметров находились на околоземной орбите Земли, примерно в девяти километрах друг от друга. По команде они установили радиосвязь, чтобы «общаться» друг с другом. Затем один из них дал команду другому активировать двигатель и приблизиться. Топливные баки обоих космических кораблях заполнены водой, которая превращается в пар и используется для движения аппаратов.

«Подобные демонстрации помогут продвинуть технологии, которые позволят все более широко использовать малые космические корабли на орбите Земли и за ее пределами. Интересно подумать о возможностях, связанных с дальним космосом и автономной организацией скоплений небольших космических кораблей», — заявил руководитель Программы малых космических аппаратов НАСА Роджер Хантер.

Проведенные испытания являются частью программы NASA по разработке небольших автономных космических кораблей для исследования космоса. Маневры CubeSats были пробами оптической связи и работы датчиков.

Ранее NASA опубликовало снимок слияния двух галактик, полученный с космического телескопа Hubble.