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NASA испытали на орбите два космических корабля с водными двигателями 

Мир24 + ещё 1 35 минут назад
Фото: NASA / Автор не известен
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно осуществило первый скоординированный маневр двух малых космических кораблей на низкой околоземной орбите, сообщает Universe Today.
Два космических корабля CubeSats размером 10 х 10 х 10 сантиметров находились на околоземной орбите Земли, примерно в девяти километрах друг от друга. По команде они установили радиосвязь, чтобы «общаться» друг с другом. Затем один из них дал команду другому активировать двигатель и приблизиться. Топливные баки обоих космических кораблях заполнены водой, которая превращается в пар и используется для движения аппаратов.
«Подобные демонстрации помогут продвинуть технологии, которые позволят все более широко использовать малые космические корабли на орбите Земли и за ее пределами. Интересно подумать о возможностях, связанных с дальним космосом и автономной организацией скоплений небольших космических кораблей», — заявил руководитель Программы малых космических аппаратов НАСА Роджер Хантер.
Проведенные испытания являются частью программы NASA по разработке небольших автономных космических кораблей для исследования космоса. Маневры CubeSats были пробами оптической связи и работы датчиков.
Ранее NASA опубликовало снимок слияния двух галактик, полученный с космического телескопа Hubble.
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Наука и техника , NASA , США
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