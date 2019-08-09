Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо время пуска последней ракеты «Союз» с украинскими комплектующими 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАСА сообщило время пуска последней ракеты-носителя "Союз" с украинской системой управления, с помощью которой в конце сентября к Международной космической станции отправят пилотируемый корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ.
Ранее сообщалось, что на 25 сентября планируется пуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". Это будет последний старт ракеты "Союз" с украинской системой управления. В экипаж "Союза МС-15" вошли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" запуски пилотируемых кораблей "Союз" (начиная с "Союза МС-16", стартующего 20 марта 2020 года) будут осуществляться ракетой "Союз-2.1а" с системой управления российского производства.
В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ — военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
Всего с 2001 по 2019 годы осуществлено 69 пусков ракет "Союз-ФГ", из них один аварийный — в октябре 2018 года. Система управления "Союза-ФГ" разработана в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба — Харьков, Украина). С 2020 года "Союз-ФГ" сменит ракета "Союз-2.1а", летающая с 2004 года. Ее система управления создана в екатеринбургском Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.
Последние новости
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы В Махачкале люди вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Комментарии2
Наука и техника , Олег Скрипочка , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , Космический центр "Южный" , NASA , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок117
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто381
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга138
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак2
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети363
Видео
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:44
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение