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Спутник НАСА сфотографировал супертайфун Лекима 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: NASA
Зонд Aqua получил инфракрасные фотографии тайфуна Лекима, надвигающегося на Японию и Китай, указавшие на то, что его сила продолжит расти в ближайшие часы и дни. Научные данные и снимки были опубликованы Центром космических полетов НАСА имени Годдарда.
"Спутниковые снимки показывают, что система ветров продолжает быстро набирать силу, на что указывают компактные размеры центра урагана и небольшой диаметр его "глаза". Он уже достиг четвертой категории опасности, и температуры поверхностных вод океана говорят о том, что он на этом не остановится", — отметили в НАСА.
Тихоокеанский тайфун Лекима возник на прошлых выходных на территории Филиппинского моря, когда Японское метеорологическое агентство зафиксировало рождение области с низким давлением над этим регионом Тихого океана. Через день она превратилась в шторм, который начал стремительно набирать силу, двигаясь на северо-запад.
В среду тайфун Лекима достиг третьей категории опасности и прошел мимо Филиппин, минимально затронув жизнь жителей острова, но при этом резко повысив уровень осадков. Его мощность продолжила расти, и сегодня синоптики присвоили ему четвертую категорию опасности.
По текущим прогнозам метеорологов, Лекима достигнет берегов Китая в ближайшие два дня и ударит по его территории в окрестностях города Тайчжоу. Китайские погодные службы уже объявили "красный", наивысший уровень тревоги, ожидая того, что шторм достигнет берегов провинции Чжэцзян рано утром в субботу.
Учитывая то, что тайфун продолжает набирать силу, ученые ожидают, что он может вызвать большое число наводнений и прочих природных катастроф. Поэтому власти Китая рекомендуют жителям не покидать домов или эвакуироваться в безопасные места, а экипажам кораблей — не выходить из портов.
Как ожидают японские метеорологи, Лекима повернет на север после того, как она достигнет побережья Китая, и начнет двигаться в сторону Корейского полуострова, до которого он доберется ориентировочно в следующую среду, 14 августа. К тому времени, как надеются метеорологи, он значительно ослабнет и прекратит свое существование.
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Наука и техника , NASA , Китай , Япония
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