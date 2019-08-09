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При раскопках в Азове нашли улицу, полностью вымощенную костями 

Инфо 24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Инфо 24
Во время раскопок на Петровском бульваре в Азове археологи нашли улицу, полностью вымощенную костями животных. Об этом сообщили в музее-заповеднике, сотрудники которого проводят раскопки.
Специалисты уже долгое время расчищают мостовые центральной улицы древнего города Азак-Тана (существовавшего на месте современного Азова). Археологам удалось обнаружить участок центральной улицы, которая была полностью вымощена не просто костями животных, а отобранными фалангами пальцев овец.
По словам завотделом археологии музея Андрея Масловского, это встречается впервые.
«Представьте себе, сколько овец было убито, чтобы стать мостовой в центре Азака!» — сказал он.
Также ученым удалось обнаружить сохраненный практически в целостности обломок древнего фриза с медальоном, в который вписано изображение цветка. Вероятно, он украшал стену здания и был отломан от него еще в древности.
Вместе с российскими специалистами в раскопках в Азове участвует и группа египетских студентов из Фаюмского университета. Им удалось обнаружить фрагменты керамики, кости животных, стеклянную вставку из перстня, несколько монет с исламскими надписями.
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Наука и техника , Азов
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