При раскопках в Азове нашли улицу, полностью вымощенную костями

Во время раскопок на Петровском бульваре в Азове археологи нашли улицу, полностью вымощенную костями животных. Об этом сообщили в музее-заповеднике, сотрудники которого проводят раскопки.

Специалисты уже долгое время расчищают мостовые центральной улицы древнего города Азак-Тана (существовавшего на месте современного Азова). Археологам удалось обнаружить участок центральной улицы, которая была полностью вымощена не просто костями животных, а отобранными фалангами пальцев овец.

По словам завотделом археологии музея Андрея Масловского, это встречается впервые.

«Представьте себе, сколько овец было убито, чтобы стать мостовой в центре Азака!» — сказал он.

Также ученым удалось обнаружить сохраненный практически в целостности обломок древнего фриза с медальоном, в который вписано изображение цветка. Вероятно, он украшал стену здания и был отломан от него еще в древности.

Вместе с российскими специалистами в раскопках в Азове участвует и группа египетских студентов из Фаюмского университета. Им удалось обнаружить фрагменты керамики, кости животных, стеклянную вставку из перстня, несколько монет с исламскими надписями.