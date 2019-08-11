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NASA показало кадры бури на Юпитере 

ТК «Звезда» + ещё 4 31 минуту назад
Фото: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
Невероятное новое изображение Юпитера было получено космическим телескопом Hubble NASA.
Американское космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, которые сделал телескоп Hubble в конце июня. На них можно увидеть бушующие на планете бури.
Специалисты отмечают, что все яркие полосы на Юпитере являются вихревыми потоками, разделенными ветрами. Эти ветры могут достигать скорости 644 км/ч. А самая большая буря на планете — Большое красное пятно — бушует на ее поверхности не менее 150 лет.
«Среди наиболее ярких особенностей изображения — насыщенные цвета облаков, движущихся к Большому Красному Пятну. Эта огромная антициклоническая буря практически равна диаметру Земли и вращается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые движутся в противоположных направлениях к ней», — говорится в сообщении на сайте телескопа.
Отмечается, что эта огромная буря стала уменьшаться. Гораздо меньшие штормы появляются на Юпитере в виде белых и коричневых пятен, которые могут длиться всего несколько часов, либо длиться веками.
Наблюдения являются частью программы, начавшейся в 2014 году. Телескоп Hubble каждый год наблюдает за планетами, обновляя информацию о них, чтобы понимать не только природу их атмосфер, но и атмосферу нашей собственной планеты.
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Наука и техника , NASA
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