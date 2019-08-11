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В Китае роботы начали помогать дорожной полиции 

Мир24 + ещё 2 54 минуты назад
Фото: «Мир 24» / Павел Калинин
В китайском городе Ханьдань провинции Хэбэй для оказания помощи сотрудникам дорожной полиции начали использовать роботов на базе искусственого интеллекта, сообщает информагентство «Синьхуа».
Роботы оснащены датчиками, которые позволяют им двигаться автономно, фотографировать нарушившие правила парковки автомобили и проверять водительские права. Их основной задачей будет помощь дорожной полиции в патрулировании, предоставление гражданам справочной информации и предупреждение об авариях.
Работать роботы будут 24 часа в сутки. Их разместят в общественных местах, таких как вокзалы и аэропорты.
Ранее стало известно об эксперименте, который проводится в Пекине, где в мусорные баки начали устанавливать камеры с системой распознавания лиц.
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Наука и техника , В мире , ГИБДД , Синьхуа , Китай
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