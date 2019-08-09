На Луну голодными не летали: как эволюционировала еда в космосе

В год юбилея лунной миссии «Аполлона-11» все вспоминают маленький шаг Нила Армстронга , ставший «огромным скачком для человечества». Но за героическими сценами стоял многодневный быт астронавтов во время полета. Важным элементом которого была космическая еда.

В 1969 году Чарльз Бурланд (Charles Bourland) вылетел в Хьюстон, чтобы пройти собеседование на должность ученого-диетолога в космическом центре имени Джонсона в НАСА . Из вестибюля своего отеля он вслед за миллионами американцев наблюдал, как астронавты Аполлона делали свои первые шаги на Луне.

А вот о том, что было дальше рассказывает материал радио NPR (это такая американская BBC), который я перевел для вас.

Это была «довольно впечатляющая вещь», свидетелем которой была работа в НАСА, вспоминает он со смехом. Бурланд, которому сейчас 82 года, ушел на пенсию в 2000 году. За 31 год работы ученым в области питания в НАСА он сделал много вещей, чтобы улучшить качество еды астронавтов.

Быть ученым в области продуктов питания в НАСА может быть непросто — команде пришлось решать целый ряд задач: от продления срока годности (до нескольких лет) до увеличения питательной ценности. От минимизации веса до предотвращения разлета посуды и крошек в условиях микрогравитации.

NPR поговорил с Бурландом и его коллегой Вики Клорис (Vickie Kloeris), ученым и менеджером по продовольственным системам. Она работала в NASA с 1989 по 2018 год.

В год 50-летия «Аполлона-11» интересно посмотреть, как эволюционировала еда в космосе — от первого кусочка яблочного соуса Джона Гленна до сегодняшних любимых бутылок соуса Шрирача.

Хлеб и тортильи

Когда Клорис присоединилась к программе НАСА в 1980-х годах, продовольственные команды отправляли в космос обычный хлеб — но это не было идеальным решением. Хлеб имеет тенденцию крошиться, и в условиях микрогравитации крошки разлетаются повсюду, загрязняя окружающий воздух и потенциально блокируя чувствительное оборудование. У хлеба также очень короткий срок годности, уже через несколько дней он плесневеет.

Но в середине 1980-х годов мексиканский космонавт по имени Родольфо Нери Вела отправился в космос на корабле НАСА и запросил другой вид хлеба — лепешки. «Члены экипажа увидели, как легко что-то взять и свернуть», — говорит Клорис. «Намного легче, чем бороться с хлебными крошками. „Забудь о хлебе, давай возьмем лепешки!“, — сказали они.

Это решило проблему крошек, но не проблему плесени. В то время тортилья находились на орбите всего восемь-десять дней. Поэтому ученые-исследователи в Космическом центре Джонсона начали экспериментировать, опираясь на методы консервации, которые военные использовали для производства хлеба. Это включало снижение активности воды (свободной воды) в хлебе и упаковку его без кислорода для предотвращения появления плесени. Таким образом, они получили свои лепешки со сроком хранения несколько месяцев. На помощь пришла и коммерческая пищевая промышленность.

В 1990-х Taco Bell начал продавать новый набор для изготовления тако. Они рекламировали лепешки в этом наборе, срок годности которых составлял девять месяцев.

»Мы понимали, что [продукт Taco Bell] должен быть тортильей с низкой активностью воды», — говорит Клорис. «Мы проверили это, и, конечно же, тортильи на самом деле могли храниться еще дольше, часто более года. НАСА начало покупать маисовые лепёшки Taco Bell и переупаковывать их для своих космонавтов.

В настоящее время НАСА покупает те же лепешки, но у военнослужащих. Их предварительно упаковывают, как и многие другие продукты для НАСА.

Меньше вариантов, но более надежно

В эпоху Аполлона у астронавтов было довольно ограниченное меню: менее 70 наименований на выбор, включая напитки, приправы и закуски. В настоящее время астронавты выбирают из более чем 200 наименований, включая такие блюда, как бифштекс, лазанья и запеканка из тунца, которые они разогревают в небольшой духовке. У астронавтов также есть ограниченное количество „контейнеров предпочтений“ для продуктов из основного меню. Например, астронавты, которые любят определенные упакованные блюда, такие как зерновые каши, могут запросить их для своего полета. Космические путешественники из Японии или Европы, которых также кормит НАСА, могут привезти блюда из своих стран.

Чтобы попасть на космическую станцию как часть основного меню, еда должна соответствовать „микробиологическим требованиям и срокам хранения“, — говорит Клорис. Другими словами, нет сырой курицы, яиц или любой другой пищи, которая может быстро испортиться.

Космическая еда в вакуумной упаковке — в том числе бифштекс, шпинат, печенье и апельсиновый грейпфрутовый напиток — демонстрировалась в лунной среде обитания НАСА, разработанной Локхидом Мартином, во время 35-го Космического симпозиума в Колорадо-Спрингс в апреле.

Замороженных продукты: от запрета к мороженому

На Международной космической станции не хватает специального морозильного пространства для еды (все морозильники зарезервированы для медицинских/научных образцов). Тем не менее, ученые и поставщики продуктов питания НАСА нашли способ посылать астронавтам время от времени даже мороженое.

Это удалось благодаря грузовому шаттлу SpaceX , который периодически доставляет материалы на космическую станцию и отправляет медицинские образцы обратно на Землю. Морозильник в шаттле пустует, когда он поднимается, и его вполне можно загрузить мороженым. Но как только члены команды получают мороженое, они должны съесть его довольно быстро, чтобы заполнить морозильник медицинскими образцами для возвращения их на Землю.

Лакомство „безусловно, соответствует сроку годности и микробиологическим требованиям, но на вкус оно не похоже на настоящее мороженое, и оно очень рассыпчатое“, — отмечает Клорис. Хотя, по ее словам, астронавты эпохи Аполлона ели лиофилизированное мороженое хотя бы один раз в форме кубика.

От съедобных „кубиков“ к нормальной посуде

Самая ранняя космическая еда была на вкус довольно ужасной. Согласно собственному веб-сайту НАСА, „астронавтам пришлось терпеть кусочки размером с укус, высушенные сублимацией порошки и густые жидкости, помещенные в алюминиевые трубки“. Астронавты ели очень мало на этих ранних рейсах, отчасти потому, что еда была не очень аппетитной, а также потому, что они хотели избежать посещения туалета любой ценой.

Вкус и текстура улучшились в эпоху Аполлона, но у астронавтов все еще не было такого большого разнообразия, и почти все было высушено сублимацией и нуждалось в регидратации. Развитие технологии привело к появлению упаковки с ложечкой, которая позволяла астронавтам есть ложкой вместо выжимающей трубки — при условии, что пища была достаточно жидкой. „Поверхностное натяжение будет держать пищу в [миске], если она влажная“, — говорит Бурланд. Еда с помощью посуды в космосе требует серьезной тренировки в условиях микрогравитации.

По словам Клорис, сегодня астронавты едят большую часть еды прямо из своих пакетов, даже такие продукты, как стейк. Они прикрепляют мешочки к столам с помощью липучки.

Многие продукты по-прежнему подвергают сублимации и обезвоживают, но в настоящее время часть пищи также термостабилизируют (обрабатывают с использованием тепла и давления) или облучают — процесс, который сокращает количество микроорганизмов на продуктах, подвергая их воздействию ионизирующего излучения.

Полный запрет: спрайт, алкоголь и скоропортящиеся продукты

Астронавты должны обходиться без многих популярных продуктов питания и напитков на Международной космической станции, включая газировку — газирование становится опасным в космосе и может нанести ущерб пищеварительной системе. Скоропортящиеся продукты также под запретом: пищевое отравление выглядело бы ужасно в космосе. Запрещен и алкоголь, потому что он может повредить оборудование для сбора и вторичной переработки воды и вообще ухудшить реакцию астронавтов.

А вот танг, напиток, который с самых ранних миссий стал почти синонимом космического полета, и сегодня остается популярным среди космонавтов.