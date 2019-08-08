Жители Флориды испугались нашествия инопланетян

Странное светящееся облако появилось в небе над Флоридой рано утром в четверг. В соцсетях появились десятки фото и видео необычного явления, но, вопреки предположениям пользователей, это оказалось не нашествие инопланетян.

Любители раннего подъема по утрам увидели в небе над штатом Флорида неизвестную субстанцию. С одного ракурса пересекающая небосвод полоса казалась желтой, с другого — бело-голубой. Напоминающее комету облако оказалось всего навсего вспышкой от поднявшейся в космос ракеты, сообщила газета Miami Herald.

Florida residents were left in awe by this strange cloud trail in the sky…



[Tap to expand] https://t.co/PPyETtUHYo pic.twitter.com/JBQtqmvNbo— BBC News (World) (@BBCWorld) August 8, 2019

Дело в том, что в 6:13 утра по времени восточного побережья (13:13 по Москве) с военной базы на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V.

Great video of the Atlas V rocket as seen from the Florida Keys! The rocket launched from Cape Canaveral at 613 am this morning. Video courtesy of Tracy Key. #flwx #KeyWest #FloridaKeys #AtlasV #CapeCanaveral pic.twitter.com/VuD1RtISrO— NWS Key West (@NWSKeyWest) August 8, 2019

Космический аппарат выведет на орбиту усовершенствованный спутник сверхвысокой частоты для Центра космических и ракетных систем ВВС США. Он будет обеспечивать качественную и надежную связь между командным центром и развернутыми вооруженными соединениями.

Изначально старт ракеты был назначен на 5:44, однако из-за технических проблем его пришлось отложить. Запуск знаменует 80-ю миссию Atlas V с момента ее первого запуска в 2002 году.