Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Флориды испугались нашествия инопланетян 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Странное светящееся облако появилось в небе над Флоридой рано утром в четверг. В соцсетях появились десятки фото и видео необычного явления, но, вопреки предположениям пользователей, это оказалось не нашествие инопланетян.
Любители раннего подъема по утрам увидели в небе над штатом Флорида неизвестную субстанцию. С одного ракурса пересекающая небосвод полоса казалась желтой, с другого — бело-голубой. Напоминающее комету облако оказалось всего навсего вспышкой от поднявшейся в космос ракеты, сообщила газета Miami Herald.
Дело в том, что в 6:13 утра по времени восточного побережья (13:13 по Москве) с военной базы на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V.
Космический аппарат выведет на орбиту усовершенствованный спутник сверхвысокой частоты для Центра космических и ракетных систем ВВС США. Он будет обеспечивать качественную и надежную связь между командным центром и развернутыми вооруженными соединениями.
Изначально старт ракеты был назначен на 5:44, однако из-за технических проблем его пришлось отложить. Запуск знаменует 80-ю миссию Atlas V с момента ее первого запуска в 2002 году.
360tv.ru: последние новости
С радиацией, но живые. Человечество не погибнет после смены магнитных полюсов Ученые: тысячи живых организмов могли выжить на Луне после крушения зонда Ученые нашли острова с критическим уровнем радиации
Комментарии
Наука и техника , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном1
Су-30 разбился в Индии97
Киев разрешил пролет российского лайнера16
В США назвали лучший самолет СССР
В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения53
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение