Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роскосмосе назвали зарплаты космонавтов 

ТК «Звезда» + ещё 8 57 минут назад
Фото: Роскосмос
Зарплата российских космонавтов сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA.
Зарплата российских космонавтов сопоставима по объемам с зарплатой астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других космических агентств, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос».
Зарплата летчиков-космонавтов рассчитывается в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов». Таким образом, оклад кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, зарплата космонавты составляет 63,8 тыс. рублей, а месячный оклад космонавта-инструктора равняется 88,4 тыс. рублей.
Зачастую космонавты могут рассчитывать также на премии и надбавки. Так, за добросовестное исполнение обязанностей положено 25%-ное повышение оклада, а по итогам года — «13-я зарплата». Кроме того, совершившие хотя бы один полет космонавты получают 69,6 тыс. рублей.
После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. А экипажам положено единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.
В госкорпорации не назвали конкретную сумму, но отметили, что она зависит от сложности и длительности полета. Также предусмотрены надбавки за выслугу лет — от 10 до 40%.
Всего отряд космонавтов на данный момент насчитывает 25 человек, двое из которых находятся на МКС. Ее восемь кандидатов проходят подготовку.
ТК «Звезда»: последние новости
«Нашествие пришельцев»: в небе над Флоридой заметили НЛО" Чернобыльский саркофаг разрушается: ученые бьют тревогу МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Комментарии2
Наука и техника , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южные Курилы внезапно стали «частью» Японии152
Опасен ли найденный в России сельдяной король9
В Раде заявили о «войне с Россией» из-за Крыма87
Украина вопреки запрету впустила самолет РФ43
Зеленский не договорился с Варфоломеем13
Видео
07:22
Пользователи хотят LITTLE BIG на Евровидении 2020
Шоу-бизнес
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Криминал
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение