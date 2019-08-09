В Роскосмосе назвали зарплаты космонавтов

Зарплата российских космонавтов сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA

Зарплата летчиков-космонавтов рассчитывается в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов». Таким образом, оклад кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, зарплата космонавты составляет 63,8 тыс. рублей, а месячный оклад космонавта-инструктора равняется 88,4 тыс. рублей.

Зачастую космонавты могут рассчитывать также на премии и надбавки. Так, за добросовестное исполнение обязанностей положено 25%-ное повышение оклада, а по итогам года — «13-я зарплата». Кроме того, совершившие хотя бы один полет космонавты получают 69,6 тыс. рублей.

После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. А экипажам положено единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.

В госкорпорации не назвали конкретную сумму, но отметили, что она зависит от сложности и длительности полета. Также предусмотрены надбавки за выслугу лет — от 10 до 40%.

Всего отряд космонавтов на данный момент насчитывает 25 человек, двое из которых находятся на МКС. Ее восемь кандидатов проходят подготовку.