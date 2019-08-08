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На Украине сделали «радиоактивную» водку 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Великобритании и Украины представили водку, изготовленную из чернобыльской воды и пшеницы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Экспериментальная партия получила название «Атомик».
«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции», — говорится в сообщении.
Специалисты заверили, что алкоголь не представляет радиационной опасности.
«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди», — уточнил профессор Джим Смит из Университета Портсмута.
В госагентстве также рассказали о планах создать предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое будет торговать алкоголем. Большую часть прибыли (75 процентов) собираются направлять на помощь пострадавшим от аварии на атомной станции.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села. В начале июля 2019-го президент Украины Владимир Зеленский объявил зону открытой. Он полагает, что в будущем она может стать символом успешности реформ в стране.
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Наука и техника , Наука , Владимир Зеленский , Джим Смит , Великобритания , Чернобыль
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