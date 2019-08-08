На Украине сделали «радиоактивную» водку

Ученые из Великобритании Украины представили водку, изготовленную из чернобыльской воды и пшеницы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Экспериментальная партия получила название «Атомик».

«Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции», — говорится в сообщении.

Специалисты заверили, что алкоголь не представляет радиационной опасности.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди», — уточнил профессор Джим Смит из Университета Портсмута.

В госагентстве также рассказали о планах создать предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое будет торговать алкоголем. Большую часть прибыли (75 процентов) собираются направлять на помощь пострадавшим от аварии на атомной станции.