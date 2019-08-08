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Чернобыльский саркофаг разрушается: ученые бьют тревогу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Саркофаг «Укрытие» над четвертым энергоблоком АЭС держится только под собственной тяжестью.
Специалисты выдвинули предположение, что в скором времени саркофаг «Укрытие», который был построен над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, будет разрушен. Сделают это, вероятнее всего, к 2023 году, так как уже сейчас конструкция держится только под собственной тяжестью.
После того, как объект разберут, рабочие перейдут к очистке опасных отходов, которые до сих пор сохранились в четвертом энергоблоке, пишет издание Business Insider.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.
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