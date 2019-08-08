С радиацией, но живые. Человечество не погибнет после смены магнитных полюсов

Ученые университета штата Висконсин в Мэдисоне ( США ) выяснили, что последний период перемещения полюсов Земли занял 22 тысячи лет. Предыдущие оценки этого периода были намного скромнее.

Исследователи опубликовали в журнале Science Advances предположение, что планета останется без магнитного щита на протяжении рекордно долгого времени.

«Перевороты полюсов происходят в глубинных недрах Земли, однако они проявляют себя во всех ее слоях, и в особенности на поверхности. Если мы не будем понимать, как выглядят следы этого события на поверхности, то мы никогда не сможем понять, что именно служит причиной подобных сдвигов», — сообщил Брэд Сингер.

Положение полюсов Земли меняется примерно раз в 450 тысяч или миллион лет. Этот процесс отражается на глинах или в отложениях древних вулканических пород. Бывают также временные перевороты земной оси.

Последний раз, 40 тысяч лет назад, север поменялся с югом на несколько тысячелетий. Исследователи считают, что следующее изменение произойдет в самое ближайшее, по геологическим меркам, время. Речь идет о нескольких тысячах или десятках тысяч лет.

Они констатировали, что сила поля заметно, пусть и плавно, снизилась за несколько столетий. Ученые также заметили, что полюса сдвигаются все быстрее.

Тем не менее, у наших потомков будет время подготовиться к этому событию и оценить возможные риски ситуации.

Ученые изучили несколько сотен образцов древней вулканической магмы. Выяснилось, что последняя перемена полюсов произошла 785 тысяч лет назад. На завершение процесса потребовалось 22 тысячи лет. Это говорит о том, что флора и фауна подвергалась воздействию жесткого космического излучения гораздо дольше, чем считалось ранее.

В то же время, протяженность во времени и плавность процесса даст человечеству время приспособиться к новым полюсам.