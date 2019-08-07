Xiaomi готовит смартфон с камерой 108 МП

На конференции Xiaomi Future Image Technology Communication в Пекине китайская компания раскрыла технические подробности камеры нового смартфона Redmi и анонсировала гаджет с рекордным для мобильных устройств разрешением.

Уже известно, что новинка Redmi станет одним из первых смартфонов в мире с 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL GW1. В Xiaomi обещают, что сенсор имеет на 38% больше пикселей, чем 48-мегапиксельная камера, а это позволит делать более яркие и детализированные снимки. Технологии ISOCELL Plus, Smart ISO и Hybrid 3D HDR дадут возможность снимать фотографии разрешением 9248x6936 пикселей и размером файла 19 Мб. При желании такие кадры можно будет распечатать в постеры 2,44 на 3,26 метра с разрешением 72dpi.

Пока это вся информация, которая известна о новом смартфоне Redmi. Выход гаджета на рынок запланирован в четвёртом квартале 2019 года. По слухам, смартфон получит сразу четыре камеры и стает новым флагманом линейки Redmi Note Pro.

Но совсем скоро у Xiaomi должен появиться ещё более впечатляющий с точки зрения камеры гаджет. На мероприятии фирма анонсировала новый смартфон линейки Mi, который станет первым гаджетом со 108-мегапиксельным сенсором Samsung. Это позволит делать фотографии с колоссальным для смартфонов разрешением 12032x9024 пикселей. По слухам, такая камера появится у Xiaomi Mi Mix 4, но сроки выхода этой модели на рынок пока неизвестны.