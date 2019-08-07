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Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Исследователь специализирующейся на кибербезопасности фирмы IOActive Майк Дэвис (Mike Davis) обнаружил уязвимость, благодаря которой хакеры могут вскрыть банкоматы и электронные замки повышенной безопасности. Брешь также повышает риск кражи государственных тайн. Исследование Дэвиса приводит Reuters.
Уязвимость была найдена в 2018 году, Дэвис уже уведомил о ней американские власти и швейцарскую компанию DormaKaba Holding, которая занимается дистрибуцией попавших под взлом замков.
Дэвис отметил, что использовал для взлома осциллограф — прибор, предназначенный для исследования параметров электрического сигнала. Благодаря ему, объяснил эксперт, он смог зафиксировать небольшие изменения в потреблении электроэнергии замком.
Он пояснил, что из-за наличия отдельного источника питания у каждого замка они работают даже с выключенным электричеством. Эксперт рассказал, что взлом совершается путем определения последовательности передаваемых устройством данных двоичного кода для открытия замка.
По словам Дэвиса, некоторые из таких замков применяются на военных базах, на самолете президента США и в других государственных учреждениях.
В июле специалисты по борьбе с киберпреступностью Чейз Дардаман и Джейсон Вилер выявили несколько уязвимостей в системе управления умным домом Zipato.
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Наука и техника , Технологии , Майк Дэвис , Reuters
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