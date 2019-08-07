Samsung представила свой лучший мобильный чипсет

Samsung показала флагманский мобильный процессор Exynos 9825 — он ляжет в основу грядущего смартфона Galaxy Note 10. Новинка стала первым чипом компании, выполненным по 7-нм техпроцессу.

Достичь столь малого размера транзисторов удалось при помощи технологии EUV (фотолитография в голубом ультрафиолете). Уменьшение техпроцесса должно позволит разместить на кристалле больше транзисторов, тем самым увеличив вычислительную мощность. Также ожидается снижение энергопотребления и тепловыделения.

Exynos 9825 получил восемь ядер: два собственных, два Cortex-A75 и четыре Cortex-A55. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP12.

Также новинка оснащена нейровычислительным модулем NPU, модемом LTE-Advanced Pro Cat.20 и контроллером оперативной памяти LPDDR4x. Поддерживаются флеш-накопители UFS 3.0 и UFS 2.1, дисплеи до 4K UHD (4096×2160 пикселей) и камеры, а также камеры разрешением до 22 Мп.

Первым устройством на новом процессоре станет фаблет Galaxy Note 10, который будет представлен уже сегодня в 23:00.