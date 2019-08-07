Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни

По словам ученых, на данный момент человечество знает про морские глубины меньше, чем про Луну, несмотря на то, что 71% поверхности Земли покрыто водой. Решить эту проблему может проект "Океан", разрабатываемый под руководством профессора Леонида Мороза.

"Сотни тысяч, если не миллионы видов морских организмов (возможно, мы знаем около 10%) определяют здоровье нашей планеты сейчас и в будущем. Многие виды мы потеряли и ещё больше потеряем, так и не получив даже первичной информации про те организмы, которые живут в океане и его глубинах", — отметил Леонид Мороз, добавив, что главная цель "Океана" — лучше узнать и сохранить планету.

Планируется, что в рамках проекта будут организованы кругосветные морские исследовательские экспедиции с целью создания геномного атласа всех видов, обитающих в океане. Авторы проекта рассчитывают проводить исследования, включая геномное секвенирование, прямо на борту судов. Это позволит описать виды, представителей которых невозможно доставить в традиционные лаборатории: например, глубоководные, редкие или легко повреждаемые организмы.

Россия, как один из лидеров международного консорциума, может за пять-семь лет собрать больше знаний об океанах и жизни на нашей планете, чем человечество накопило за все предыдущие столетия. Это возможно благодаря самой протяженной береговой линии России, большой прибрежной территории океана, а также уникальному научному флоту.

По мнению ученых, реализация проекта при относительно небольших затратах приведет к прорывным результатам и глобальному эффекту для всего человечества, сравнимому с космическими проектами в 60-х годах двадцатого века. "Океан" можно также сравнить с проектом "Геном человека", где первичные затраты на фундаментальную науку окупились в сотни и даже тысячи раз. Кроме того, проект гарантирует России полноценное участие и лидерство в планируемом глобальном международном проекте "Биогеном Земли" (Earth BioGenome Project).