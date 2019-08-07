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SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТРК Звезда
Американская компания опубликовала видео запуска ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал.
Израильский космический спутник Spacecom AMOS-17 был успешно выведен на орбиту многоразовой ракетой SpaceX Falcon 9, запущенной в среду, 7 августа, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Это был десятый запуск в этом году для компании Илона Маска.
При этом миссия AMOS-17 была проведена бесплатно, так как в 2016 году спутник AMOS-6, стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов, был уничтожен при взрыве ракеты Falcon 9 прямо на стартовой площадке.
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Наука и техника , SpaceX
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