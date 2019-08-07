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Учёные обнаружили останки самого большого попугая на Земле 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: © Dr Brian Choo, Flinders University
Австралийские палеонтологи нашли в Новой Зеландии окаменелые останки гигантского вымершего попугая времени раннего миоцена. Птица проживала около 19 млн лет назад и достигала 1 м в высоту при весе в 7 кг. Этот вид, названный Heracles inexpectatus, в честь древнегреческого мифологического героя Геракла, является самым крупным из всех известных видов попугаев.
Учёные из австралийских Университетов Флиндерса и Нового Южного Уэльса обнаружили в богатом окаменелостями новозеландском регионе Отаго ископаемые останки Heracles inexpectatus, самого большого попугая планеты. О находке сообщается в журнале Biology Letters.
Исследователи реконструировали по окаменелым останкам облик древнего пернатого гиганта. Ими же было установлено, что вымершая птица принадлежала к тому же роду, что и совиные попугаи какапо, до сих пор населяющие леса Новой Зеландии.
Один из членов группы, сделавшей открытие, доцент Тревор Ворси отмечает, что Новая Зеландия известна как место обитания вымерших птиц, отличавшихся огромными размерами: моа (близких родственников страусов), апторнисов, гигантских гусей и орлов. Однако до сих пор не удавалось найти доказательств существования столь же крупных попугаев — ни в Новой Зеландии, ни где-либо ещё на планете.
Вымершая птица была вдвое крупнее совиного попугая и достигала метра в высоту при весе около семи килограммов. Примерно такие же размеры были у додо — родственного современным голубям маврикийского дронта, вымершего в конце XVII века.
Останки Heracles inexpectatus были обнаружены пр раскопках в слоях, возраст которых составляет около 19 млн лет. Реконструкция показала, что его крепкий и сильный клюв был способен справиться практически с любой пищей. Это навело исследователей на мысль, что названная в честь Геракла птица могла быть хищником и даже охотиться на другие виды попугаев.
Профессор Майк Арчер из Университета Нового Южного Уэллса пишет, что строение ископаемого попугая, а также относительная редкость его останков среди других окаменелостей указывают на то, что он мог быть вершиной пищевой цепи в древней экосистеме островов. Он также поддерживает теорию, что гигантская птица была хищником, отмечая, что другой крупный попугай, до сих пор обитающий в Новой Зеландии, — кеа — может питаться падалью и даже нападать на некоторых животных, чаще всего домашних овец.
Впрочем, другие исследователи отмечают, что среда обитания попугая — густой субтропический лес с множеством видов лавров и пальм — давала достаточно растительной пищи для поддержания популяции травоядных видов, чему свидетельствуют обнаруженные останки гигантских голубей и апторнисов.
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Наука и техника , Новая Зеландия
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