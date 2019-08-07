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Найдено кладбище воинов времен Второй Пунической войны 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
В Испании, в археологическом парке Аларкос-Калатрава, расположенном примерно в 200 км южнее Мадрида, найден древний некрополь, состоящий, по меньшей мере, из 25 захоронений. Таковые предварительно датируются второй половиной III века до н.э.
Все обнаруженные захоронения явно принадлежат выходцам из знати местных иберийских племен. В двух могилах похоронены женщины, причем они, видимо, тоже были воинами, поскольку похоронены они с оружием. Три могилы выделяются особенной пышностью: количеством погребенных в них предметов, включая оружие и драгоценности, и принесенных в жертву животных. В одной из них обнаружены кости по меньшей мере 222 овец. Наконец, одна из гробниц, воздвигнутая из огромных, тщательно обработанных каменных блоков, могла принадлежать князю какого-то иберийского племени.
В заметке газеты El Pais, рассказавшей нам об открытии, ничего не говорится о наличии на останках следов ранений, а это в данном случае важно.
Мы ничего не знаем о биографиях похороненных людей и их роли в истории. Известно, что под конец III века нашей эры Иберийский полуостров стал ареной жестоких военных действий, которые вели карфагеняне под руководством Гамилькара Барки (отца Ганнибала) против местных племен. Гамилькар погиб в 228 году в сражении с иберийцами как раз возле Аларкоса. Было бы, конечно, соблазнительно считать, что перед нами — могилы участников того боя, но для такого утверждения сейчас нет оснований, а они тут явно нужны.
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Наука и техника , Испания , Мадрид
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