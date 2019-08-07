Найдено кладбище воинов времен Второй Пунической войны

Испании , в археологическом парке Аларкос-Калатрава, расположенном примерно в 200 км южнее Мадрида , найден древний некрополь, состоящий, по меньшей мере, из 25 захоронений. Таковые предварительно датируются второй половиной III века до н.э.

Все обнаруженные захоронения явно принадлежат выходцам из знати местных иберийских племен. В двух могилах похоронены женщины, причем они, видимо, тоже были воинами, поскольку похоронены они с оружием. Три могилы выделяются особенной пышностью: количеством погребенных в них предметов, включая оружие и драгоценности, и принесенных в жертву животных. В одной из них обнаружены кости по меньшей мере 222 овец. Наконец, одна из гробниц, воздвигнутая из огромных, тщательно обработанных каменных блоков, могла принадлежать князю какого-то иберийского племени.

В заметке газеты El Pais, рассказавшей нам об открытии, ничего не говорится о наличии на останках следов ранений, а это в данном случае важно.