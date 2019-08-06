Российские археологи нашли, откуда пошла Северо-Восточная Русь

Ученые Института археологии РАН выяснили, что история Северо-Восточной Руси началась с сел Суздальского Ополья, основанных в XI-XII веках, переживших затем монгольское нашествие и до сих пор являющихся большими поселениями, сообщила пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

В XII веке в Волго-Окском междуречье сформировался новый политический центр Руси, бросивший вызов Киеву и Новгороду. Северо-Восточная Русь стала процветающей областью с многочисленными городами, а владимирские князья — наиболее влиятельными политическими фигурами того времени. Но предыстория возвышения Северо-Восточной Руси, факторы, которые обусловили ее неожиданный и стремительный подъем, до сих пор недостаточно прояснены, а в летописях они получили скудное освещение. Археология позволяет проследить историю освоения центра Северо-Восточной Руси, формирования в этих местах новых поселений и новых типов хозяйства.

"Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сел неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили реальную историю конкретных поселений, которые сложились в самом начале формирования Руси и в течение столетий обеспечивали стабильность и благосостояние центральных областей государств", — сказал директор Института археологии академик Николай Макаров, слова которого цитируются в сообщении.

Суздаль, один из двух старейших городов Северо-Восточной Руси, возник на возвышенности с очень плодородными землями, которые были полностью очищены от леса средневековыми земледельцами и получили название "Ополье". Вся территория Суздальского Ополья уже в конце I тысячелетия была покрыта сетью очень больших поселений. Часть этих поселений прекратила свое существование, но некоторые села существуют до сегодняшнего дня. Именно они стали объектом изучения археологов, которые с 2001 года исследуют средневековые поселения Суздальского Ополья. Оно является единственной исторической областью, где в настоящее время ведется систематическое выявление и обследование средневековых сельских поселений, отмечается в сообщении.

Для исследований 2019 года были выбраны четыре села возле Суздаля, которые впервые упоминаются в земельных грамотах 1530-1550 годов. По данным письменных источников известно, что они в это время представляли собой крупные поселения с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками.

Археологические работы показали, что история этих сел начинается в домонгольскую эпоху, причем все четыре села изначально формировались как большие поселения. Как отмечают археологи, на памятниках не обнаружено больших перерывов в их развитии во второй половине XIII-XIV веках — это свидетельство того, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие.

Кроме того, археологи смогли проследить, как изменилась пространственная организация сел в XVIII веке: их территория расширилась и сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль широких улиц. Участки, занятые усадьбами в предшествующее время, частично оказались за пределами застройки на открытых пространствах в центре села.

Также археологи обследовали средневековые селища за пределами современных населенных пунктов в Суздальском Ополье. Самой яркой находкой 2019 года стала обнаруженная на одном из селищ деталь навершия рукояти меча, инкрустированная серебряным декором. "Находки клинкового оружия и его фрагментов, относящиеся к домонгольскому времени, исключительно редки на археологических памятниках: ранее в Суздале и его округе таких находок было известно лишь две", — отмечается в сообщении. По мнению ученых, новая находка, предварительно датированная XI веком, подкрепляет сделанные ранее наблюдения о присутствии "усадеб знати" на суздальских селищах и дает новый импульс для их поиска.

Нынешние археологические исследования в Суздальском Ополье велись при поддержке фонда "История Отечества".