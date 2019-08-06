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Ученые: упавшее в океан на Марсе 3 млрд лет назад небесное тело могло вызвать мега-цунами 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Кратер Ломоносов в северном полушарии Марса, возможно, возник в результате падения на поверхность Красной планеты крупного небесного тела, что вызвало мощнейшее цунами в существовавшем 3 млрд лет назад на Марсе северном океане. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, такую гипотезу выдвинула международная группа ученых, исследовавшая 120-км кратер, названный в 1973 году в честь российского ученого Михаила Ломоносова.
Его размеры указывают на то, что небесное тело, упавшее на Марс, было очень крупным, сравнимым по размерам с 10-км астероидом, что упал на Землю 66 млн лет назад и стал причиной массового вымирания динозавров.
По мнению группы ученых, опубликовавших свое исследование в последнем номере журнала Geophysical Research:Planets ("Геофизические исследования: Планеты"), небесное тело рухнуло в океан, возникший в северном полушарии Марса около 3,4 млрд лет назад. Напоминанием о той давней катастрофе стали котловины на поверхности Марса, напоминающие те образования, которые возникают на Земле после прохождения цунами. Ученые предположили, что в древнем марсианском океане мега-цунами возникали дважды и одно из них — результат падения небесного тела, в результате которого образовался кратер Ломоносов.
В пользу этой гипотезы говорит то, что возраст кратера соответствует возрасту впадин, образовавшихся после цунами. Размеры кратера соответствуют расчетам, при которых оценивались последствия падения небесного тела в неглубокий соленый океан. Кроме того, у кратера разрушена часть гребня, что также может указывать на воздействие мощнейшей волны.
По поводу еще одного мега-цунами ученые высказывают предположение о том, что оно могло произойти в тот период, когда часть поверхности океана в северном полушарии Марса была покрыта льдом.
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Наука и техника , Наука , Михаил Ломоносов
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