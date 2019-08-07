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NASA опубликовало снимок слияния двух галактик, полученный с телескопа Hubble 

Мир24 + ещё 1 52 минуты назад
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, полученный с космического телескопа Hubble, сообщает spacetelescope.org.
«Странные, светящиеся существа на изображении на самом деле являются галактиками — царствами миллионов и миллионов звезд», — говорится в описании фотографии.
Пара галактик на снимке известна как UGC 2369 и находится в созвездии Овна. Они приблизились друг к другу и через какое-то время начнется процесс их слияния.
Событие, происходящее на снимке с космического телескопа, не является чем-то уникальным в масштабах Вселенной. Ученые считают, что подобное случится и с нашей галактикой, правда, в очень далеком будущем.
«Для нашей родной галактики подобное событие произойдет примерно через четыре миллиарда лет, когда она столкнется со своим более крупным соседом — Галактикой Андромеды. Со временем две галактики, вероятно, сольются в одну — уже прозванную Милкомедой», — пишут ученые.
Ранее сообщалось, что телескоп космический телескоп Hubble обнаружил планету-«футбольный мяч». Она расположена примерно в 900 световых годах от Земли.
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Наука и техника , Видео , NASA , США
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