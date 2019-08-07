NASA опубликовало снимок слияния двух галактик, полученный с телескопа Hubble

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) опубликовало снимок, полученный с космического телескопа Hubble, сообщает spacetelescope.org.

«Странные, светящиеся существа на изображении на самом деле являются галактиками — царствами миллионов и миллионов звезд», — говорится в описании фотографии. This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNr pic.twitter.com/bDAtydgWSl— ESA (@esa) 5 de agosto de 2019

Пара галактик на снимке известна как UGC 2369 и находится в созвездии Овна. Они приблизились друг к другу и через какое-то время начнется процесс их слияния.

Событие, происходящее на снимке с космического телескопа, не является чем-то уникальным в масштабах Вселенной. Ученые считают, что подобное случится и с нашей галактикой, правда, в очень далеком будущем.

«Для нашей родной галактики подобное событие произойдет примерно через четыре миллиарда лет, когда она столкнется со своим более крупным соседом — Галактикой Андромеды. Со временем две галактики, вероятно, сольются в одну — уже прозванную Милкомедой», — пишут ученые.

Ранее сообщалось, что телескоп космический телескоп Hubble обнаружил планету-«футбольный мяч». Она расположена примерно в 900 световых годах от Земли.